Кириленко рассказал о последствиях ракетного удара по Краматорску

В результате ракетного удара оккупантов по центру Краматорска сегодня повреждены 10 многоэтажных домов, погиб один человек, еще шестеро ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Один погибший, шесть раненых — таковы последствия сегодняшнего ракетного удара по Краматорску. По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37. Повреждены десять многоэтажек в центральной части города», — написал он в Facebook.



Кириленко отметил, что противник все чаще наносит ракетные удары по Донетчине, не оставляя гражданским шансов на спасение.



«Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто до сих пор остается на территории области, с призывом об эвакуации», — добавил глава ОВА.

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