Рахунки, готелі, земельні ділянки: Суд наклав арешт на активи Медведчука та Марченко

З ініціативи СБУ заарештовано додаткові активи Віктора Медведчука та Оксани Марченко, якими керували з РФ. Про це повідомляє пресслужба відомства.



Зазначається, що рішенням суду накладено арешт, зокрема:

на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйонів гривень;

банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень;

дві земельні ділянки площею три та п'ять гектарів;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисячі квадратних метрів.

«За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення суду ухвалено за матеріалами Служби безпеки, яка документує та викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності», — повідомили у відомстві.



Там додали, що схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії. Ці гроші, за інформацією спецслужби, надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській та Закарпатській областях через низку українських компаній, що належать Оксані Марченко.



«Під час досудового розслідування СБУ отримала беззастережні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, та встановила весь список цих російських суб'єктів», - наголосили у СБУ.



Також у відомстві розповіли, що продовжується досудове розслідування за ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.



Медведчук під час допиту СБУ підтвердив, що питаннями виведення з держвласності нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрям» він займався на прохання тодішнього президента Петра Порошенка, а постачання вугілля з так званих «ЛНР» та «ДНР» також погоджувало керівництво країни.



9 червня суд продовжив арешт Медведчука до 9 серпня.



Також повідомлялося, що на всіх стадіях засідання у справі Медведчука проводитимуться у закритому режимі. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.