Новими заявами у Кремлі готують ґрунт для «референдумів» на південному сході України – британська розвідка

Британська розвідка вважає, що недавня заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про «розширення географії» війни пов'язана з підготовкою Росії ґрунту для проведення так званих референдумів за межами окупованих територій Луганської та Донецької областей.



«Росія не розширила свою війну. Збереження довгострокового контролю над цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення… Існує реальна можливість того, що Лавров зробив ці коментарі, щоб підготувати ґрунт для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини», - заявила британська розвідка.



Як повідомлялося, 20 липня Лавров сказав, що так звана спеціальна військова операція включає нові додаткові райони, у тому числі Херсонської та Запорізької областей. Причиною нібито стало те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

Росія має намір провести «референдуми» для анексії захоплених регіонів України до 15 вересня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела.



Російські окупанти можуть провести так званий референдум у Луганській та Донецькій областях раніше 11 вересня, бо бояться контрнаступу Збройних сил України, і вже розпочали агітацію на Луганщині. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.