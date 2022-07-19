Кремль может провести фейковый референдум в Луганской области до 11 сентября – Гайдай

Российские оккупанты могут провести так называемый референдум в Луганской и Донецкой областях раньше 11 сентября, потому что боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины, и уже начали агитацию на Луганщине. Об этом заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Агитация за присоединение к России на Луганщине уже началась. Возможно, они захотят наскоро склепать эти фейковые референдумы и присоединиться к России, потому что они боятся количества и большого оружия и что будет контрнаступление», - сказал Гайдай в эфире национального телемарафона.



Вместе с тем, Гайдай отметил, что в Луганской области большинство людей ожидают полного восстановления контроля над оккупированными территориями украинской властью.



«Это хорошая информация, свидетельствующая о том, что не все люди ждали оккупантов. Много людей, которые не сотрудничают с оккупационными властями и тоже готовы помогать», - сказал глава ОВА.

Российские оккупанты планируют провести «референдумы» по созданию квазиреспублик на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября. В этот день проходят выборы в России. Об этом сообщал Центр национального сопротивления. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на 11 сентября оккупанты назначили «референдум» и о присоединении Донецкой области к РФ.



Ранее в МИД Украины заявили, что ни одна страна мира не признает результаты фальшивых «референдумов» на оккупированных Россией территориях.