Украина продолжает подготовку к экспорту зерна через порты — Кубраков

Украина продолжает подготовку к экспорту аграрной продукции через морские порты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.



«Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией», — подчеркнул министр.



Он отметил, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта.



«Тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения», — сообщил Кубраков.



По его словам, при этом Украина мы не отступит от своей цели — разблокировать морские порты.



«Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов», — резюмировал глава Мининфраструктуры.



Напомним, две российские ракеты взорвались сегодня утром в порту Одессы. На атаку отреагировали в ООН и МИД Украины.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.