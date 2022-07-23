Украина продолжает подготовку к экспорту зерна через порты — Кубраков

Украина продолжает подготовку к экспорту аграрной продукции через морские порты. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией», — подчеркнул министр.
Он отметил, что сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта.
«Тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения», — сообщил Кубраков.
По его словам, при этом Украина мы не отступит от своей цели — разблокировать морские порты.
«Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов», — резюмировал глава Мининфраструктуры.
Напомним, две российские ракеты взорвались сегодня утром в порту Одессы. На атаку отреагировали в ООН и МИД Украины.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.
Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.