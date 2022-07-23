На атаку РФ на порт Одессы отреагировали в ООН и МИД Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно осудил» ракетный удар по порту Одессы, который российская армия нанесла сегодня утром. Об этом сообщает пресс-служба ООН.



Генсек ООН напомнил, что вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки.



«Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — отметил Гутерриш.



Полное выполнение обязательств Российской Федерацией, Украиной и Турцией, подчеркнул он, является обязательным.



На утренний удар отреагировал и пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.



«Менее 24 часов понадобилось Российской Федерации, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе. Российская ракета — это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, которые приложили огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», — отметил он.



Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора.



«В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса», — резюмировал он.



Напомним, две российские ракеты взорвались сегодня утром в порту Одессы.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Согласно «зерновой сделке», разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры; состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН; полноценное движение судов может начаться через несколько недель.