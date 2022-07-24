Лавров: У судах, які заходитимуть до українських портів за зерном, шукатимуть зброю

Голова МЗС РФ Сергій Лавров озвучив бачення Кремля на угоду щодо експорту українського зерна.



«Коли судна йтимуть у напрямку українських портів, щоб там забирати нові партії продовольства, буде забезпечено перевірку, яка гарантуватиме, що дорогою до українських портів ніхто не завозитиме туди зброю», - заявив Лавров на брифінгу.



Як раніше пояснили в МЗС України, підписана угода передбачає створення гуманітарного коридору для транспортування української сільськогосподарської продукції із трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.



"Безперешкодне пересування суден та інші логістичні модальності забезпечить Спільний координаційний центр зі штаб-квартирою в Стамбулі", - сказано у заяві.



Лавров також згадав про координаційний центр. Однак він наголосив на перевірці зброї і на тому, що у відкритому морі Туреччина та Росія забезпечуватимуть безпеку вантажних суден.

22 липня в Туреччині відбулося підписання угод щодо розблокування українських портів та вивезення зерна. Один документ підписано Україною, Туреччиною та ООН. Другий - Росією, Туреччиною та ООН. Загальний документ Київ та Москва не підписували.



Згідно з «зерновою угодою», розмінування портів не проводитиметься, для проходу суден використовують безпечні фарватери; склад координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден із портів України, увійдуть представники України, Росії, Туреччини та ООН; повноцінний рух судів може розпочатися за кілька тижнів.



Наступного дня, 23 липня, дві російські ракети вибухнули у порту Одеси. На цю атаку відреагували в МЗС України та ООН.