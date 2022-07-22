В Турции подписаны соглашения по разблокировке экспорта украинского зерна

Сегодня в Турции состоялось подписание соглашений по разблокировке украинских портов и вывозу зерна. Один документ подписан Украиной, Турцией и ООН. Второй — Россией, Турцией и ООН. Общий документ Киев и Москва не подписывали.



Документы по поставкам зерна были подписаны в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша, передает турецкое агентство «Анадолу».



Эрдоган сообщил, что в ближайшие дни в Черном море возобновятся морские грузоперевозки, «что окажет позитивное воздействие на продовольственную безопасность многих стран».



По его словам, договоренности охватывают все этапы: от отправки судов и безопасной транспортировки, до прибытия в порты назначения.



«Реализация и мониторинг этого предельно важного плана будут осуществляться посредством совместного Координационного центра в Стамбуле», — заявил Эрдоган.



Согласно «зерновой сделке»:

разминирование портов проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры;

состав координационного центра, который будет наблюдать за выходом судов из портов Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН;

полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о деталях «продуктовой сделки», подписанной в Стамбуле.



По его словам, меморандум предполагает подключение ООН по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ и удобрений на мировые рынки. Второй подписанный документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.



Шойгу заявил, что предложенный РФ алгоритм предусматривает морской гуманитарный коридор для безопасного прохода судов в контролируемые Украиной порты и обратно. Досмотр судов, задействованных в вывозе зерна из украинских портов, будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море.

13 июля в Стамбуле состоялись переговоры по вывозу зерна из Украины. Среди участников, кроме Украины и России, была Турцией и ООН.



После встречи Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание.