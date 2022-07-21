Великобритания ввела новые санкции на импорт угля и нефти из России

В Великобритании 21 июля были внесены поправки в положение о санкциях в отношении России. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.



«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов, золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров. Также запрещается предоставление технической помощи, финансовых услуг и фондов, посреднических услуг, связанных с этими товарами», - говорится в сообщении.



При этом запрет на ввоз золота вступил в силу 21 июля. А запрет на ввоз угля вступит в силу 10 августа. Запрет на ввоз нефти вступит в силу только 31 декабря.



Вчера послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов «Сбербанка».