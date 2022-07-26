«Ціновий газовий терор»: Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зростання цін на газ у Європі спровоковане Росією і закликав відповісти на це новими санкціями.



«Сьогоднішні повідомлення про чергове спровоковане зростання газових цін на європейській біржі понад 2 тисячі доларів за тисячу кубів — це вже достатній привід, щоб розширити санкції проти Росії», — заявив він у відеозверненні у вівторок.



«Оскільки всім зрозуміло, що це свідомий ціновий терор Росії проти Європи. Використовуючи "Газпром", Москва робить все, щоб ця зима стала для європейських країн найбільш жорсткою. На терор потрібно відповідати – відповідати санкціями», – наголосив Зеленський.