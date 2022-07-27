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В Черном море возобновили работу три порта

27 июля 2022, 14:57

В Черном море возобновили работу три порта

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

«Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, в сопровождении корабля лидирования. Но предшествует этому хлопотная работа и специалистов-гидрографов», — отметили в ВМС ВСУ.

Как рассказал начальник филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии» Игорь Тимчук, проводится работа по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесщины.

«Прежде всего — это работы по определению безопасных путей для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно», — уточнил он.

В ВМС также подчеркнули, что независимо от действий, предпринимаемых агрессором, украинские военные продолжают выполнять свою работу по всем направлениям. В частности, чтобы возобновить функционирование судоходства во избежание мирового продовольственного кризиса.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие.

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