В Черном море возобновили работу три порта

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.



«Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, в сопровождении корабля лидирования. Но предшествует этому хлопотная работа и специалистов-гидрографов», — отметили в ВМС ВСУ.



Как рассказал начальник филиала государственного учреждения «Одесский район Госгидрографии» Игорь Тимчук, проводится работа по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесщины.



«Прежде всего — это работы по определению безопасных путей для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно», — уточнил он.



В ВМС также подчеркнули, что независимо от действий, предпринимаемых агрессором, украинские военные продолжают выполнять свою работу по всем направлениям. В частности, чтобы возобновить функционирование судоходства во избежание мирового продовольственного кризиса.





Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие.