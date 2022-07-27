У Чорному морі відновили роботу три порти

У зв'язку з підписанням угоди про розблокування українських портів для експорту зерна відновлено роботу в портах «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України.



«Вихід та захід суден у морські порти здійснюватимуться шляхом формування каравану, у супроводі корабля лідирування. Але передує цьому клопітка робота й фахівців-гідрографів», — зазначили у ВМС ЗСУ.



Як розповів начальник філії державної установи «Одеський район Держгідрографії» Ігор Тимчук, проводиться робота щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини.



«Насамперед — це роботи щодо визначення безпечних шляхів для руху суден, які перевозитимуть українське зерно», — уточнив він.



У ВМС також наголосили, що попри дії, що вживаються агресором, українські військові продовжують виконувати свою роботу в усіх напрямках. Зокрема, щоб відновити функціонування судноплавства, щоб уникнути світової продовольчої кризи.





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Раніше очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що в судах, які заходитимуть в українські порти за зерном, шукатимуть зброю.