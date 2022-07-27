Упало больше 400 снарядов: Глава администрации Авдеевки — о ситуации в городе

Российские оккупанты сегодня ведут массированные обстрелы Авдеевки, в городе есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом рассказал «Новостям Донбасса» глава военной администрации города Виталий Барабаш.



По его словам, обстрелы начались с 6:30, а по состоянию на 17 часов было уже больше 20 обстрелов.



«Суммарно, по приблизительным подсчетам, больше 400 снарядов разного калибра уже прилетело за сегодня в город. Разные системы работали, на окраинах по позициям работал "Солнцепек", "Искандер" прилетел недалеко от города», — сказал Барабаш.



Он также сообщил, что в результате обстрелов есть двое раненых гражданских лиц и двое погибших.



Барабаш подчеркнул, что Авдеевка полностью контролируется украинскими Вооруженными Силами, ни одного прорыва не было. Он подтвердил, что действительно, были массированные атаки и попытки оккупантов прорваться в город, но они были безуспешными.