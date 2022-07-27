Впало понад 400 снарядів: Голова адміністрації Авдіївки про ситуацію в місті

27 липня 2022, 17:59

Впало понад 400 снарядів: Голова адміністрації Авдіївки про ситуацію в місті

Російські окупанти сьогодні ведуть масовані обстріли Авдіївки, у місті є загиблі та поранені мирні жителі. Про це розповів «Новинам Донбасу» голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

За його словами, обстріл почався з 6:30, а станом на 17 годину було вже більше 20 обстрілів.

«Сумарно, за приблизними підрахунками, понад 400 снарядів різного калібру вже прилетіло за сьогодні до міста. Різні системи працювали, на околицях по позиціях працював "Солнцепек", "Іскандер" прилетів неподалік міста», — сказав Барабаш.

Він також повідомив, що внаслідок обстрілу є двоє поранених цивільних осіб та двоє загиблих.

Барабаш наголосив, що Авдіївка повністю контролюється українськими Збройними Силами, жодного прориву не було. Він підтвердив, що справді були масовані атаки та спроби окупантів прорватися до міста, але вони були безуспішними.

Читайте також:

Ракети, «Гради», снаряди 152 мм: В Авдіївці повідомляють про потужний обстріл

Ще за темою

Місця
Авдіївка
Інше
Війна Жертви обстріли

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
10:48
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
10:19
«ЛНР»: У Новоайдарському районі на вибуховому пристрої підірвався підліток
09:39
ЗСУ відбили атаки військ РФ у районі Білогорівки та Верхньокам'янського на Луганщині — Гайдай
09:13
«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення
21:34
В окупованій Горлівці пожежа на території машзаводу
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
16:23
Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики
15:10
В окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності — Андрющенко
14:35
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє чоловіків
13:16
Окупанти заявили, що залізничний міст під Херсоном також пошкоджено
Всі новини
14:19
У 15 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
13:46
Армія РФ ракетами «Калібр» обстріляла військову частину у Лютежі Київської області
13:29
У Бахмуті під завалами готелю може перебувати ще одна людина – ДСНС
13:04
«Зачекайте ще»: У Міноборони пояснили затримку з додатковими виплатами військовим
12:51
Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються в Україну через Білорусь – Тимошенко
12:36
ГУР отримає майже 1,3 мільярда на озброєння та виплати військовим
12:35
У Кропивницькому чути звуки вибухів. ЗМІ повідомляють про два удари по місту
12:06
У Сумській ОВА розповіли про обстріл регіону російськими військами
12:05
У Миколаєві обстрілом зруйновано школу
11:54
Вранці російська армія обстріляла РСЗВ Криворізький район. Є загиблий та поранені
11:34
Керівником САП став Олександр Клименко. Його затвердив новий генпрокурор
11:21
Через ранкові обстріли в Чугуєві спалахнули будинки, одна людина постраждала
10:48
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
10:43
Російська армія завдала 44 ударів по території Донецької області за добу
Всі новини
ВІДЕО
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
28 липня, 10:48
У прифронтовому Слов'янську продовжують організовувати «пенсійні рейси»
27 липня, 23:17
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
27 липня, 15:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти