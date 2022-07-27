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Оккупанты контролируют Углегорскую ТЭС, но о захвате Донетчины сейчас речь уже не идет — Арестович

27 июля 2022, 23:45

Оккупанты контролируют Углегорскую ТЭС, но о захвате Донетчины сейчас речь уже не идет — Арестович

Российские силы перешли в наступление по всему Донецкому фронту — от Марьинки до Авдеевки. Но о захвате всей Донетчины сейчас речь уже не идет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

Он отметил, что оккупанты штурмуют украинские укрепрайоны, которые готовились 8 лет.

«В районе Северска, Бахмута у них есть небольшое тактическое достижение, они взяли Углегорскую ТЭС. Я рискну выдвинуть предположение, достаточно обоснованное, что принято стратегическое решение в Кремле, и по сути, они отказываются от захвата Донецкой области на данном этапе. Переходят к стратегической обороне по всей завоеванной линии», — сказал Арестович.

По его словам, не до конца понятно — оккупанты становятся в стратегическую оборону, либо они становятся в стратегическую оборону с попыткой нанести один-два мощных удара, ослабить наступательный потенциал ВСУ и не дать им перейти в успешное контрнаступление. Либо, отметил Арестович, россияне могут ударами пытаться привести ВСУ в состояние неспособности вести контрнаступление и потом принуждать к переговорам, доведя ситуацию до патовой.

«Ни о каком захвате дальнейшем украинских земель речи не идет, решение принято на оборону, потому что перемещение войск, которое сейчас происходит, никак иначе трактовать нельзя», — резюмировал советник главы Офиса президента.



Группировка «ЛНР» заявила о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске. Помощник главы «МВД ЛНР» Виталий Киселев утверждает, что штурмовые отряды российских сил утром 26 июля заняли всю территорию ТЭС. По его словам, Углегорская ТЭС перешла под контроль «ЧВК Вагнера».

В сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 26 июля не сообщалось о захвате оккупантами Углегорской ТЭС, о чем ранее заявила группировка «ЛНР».

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