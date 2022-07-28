Армія РФ намагається встановити контроль над Донбасом — Генштаб ЗСУ

28 липня 2022, 09:43

Армія РФ намагається встановити контроль над Донбасом — Генштаб ЗСУ

Російська армія зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема з території Республіки Білорусь», — зазначили в Генштабі.

Там також детально розповіли про ситуацію на Донбасі. Зокрема, на Слов'янському напрямку окупанти вели штурм у напрямках Довгеньке — Мазанівка та Пасіка — Долина. Успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначені в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

На Краматорському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Закотного, Верхньокам'янського та Тетянівки. Завдав авіаудар біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище, але штурм за напрямами Клиново — Бахмут і Миронівський — Семигір'я українські військові відбили, змусивши окупантів відступити. На напрямку Відродження — Вершина противник має частковий успіх, закріплюється на південний схід від населеного пункту Вершина. Спроба противника просунутися у напрямку Володимирівка — Соледар та Стряпівка — Соледар провалилася.

Війська РФ вели артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам'янка, Весела Долина, Кодема, Семигір'я та Нью-Йорк. Завдали авіаційні удари неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку, окупанти перекидають додаткові підрозділи.

Артилерійські обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Опитне тощо. Авіацію окупанти залучили біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлівки, Кам'янського та Малих Щербаків.

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