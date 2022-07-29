В Покровске под обстрел попал железнодорожный вокзал

Единственный эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области был отменен из-за обстрела местного железнодорожного вокзала. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.



Обновлено. Эвакуация из Покровска продолжается по графику, несмотря на обстрел территории у вокзала, сообщила «Укрзализныця».



Вчера, 28 июля, вечером он заявил, что около 22:00 Покровск был обстрелян.



По его словам, в результате обстрела города 5 человек травмированы, а, ссылаясь на информацию ГСЧС, отметил, что под обстрел попал железнодорожный вокзал Покровска и близлежащая территория.

В результате обстрела были повреждены:

- остекление десятиквартирного жилого дома в четырех квартирах;

- остекление двухэтажного жилого дома;

- здание железнодорожного вокзала;

- не жилое 2-х этажное здание;

- перебита линия электросети над путями;

- повреждено железнодорожное полотно.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 29 июля российские войска обстреляли центр города.



