В Покровске под обстрел попал железнодорожный вокзал

Единственный эвакуационный поезд из Покровска Донецкой области был отменен из-за обстрела местного железнодорожного вокзала. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.
Обновлено. Эвакуация из Покровска продолжается по графику, несмотря на обстрел территории у вокзала, сообщила «Укрзализныця».
Вчера, 28 июля, вечером он заявил, что около 22:00 Покровск был обстрелян.
По его словам, в результате обстрела города 5 человек травмированы, а, ссылаясь на информацию ГСЧС, отметил, что под обстрел попал железнодорожный вокзал Покровска и близлежащая территория.
В результате обстрела были повреждены:
- остекление десятиквартирного жилого дома в четырех квартирах;
- остекление двухэтажного жилого дома;
- здание железнодорожного вокзала;
- не жилое 2-х этажное здание;
- перебита линия электросети над путями;
- повреждено железнодорожное полотно.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 29 июля российские войска обстреляли центр города.