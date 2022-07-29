Під удар військ РФ потрапили Бахмут, Покровськ, Слов'янськ та Красногорівка — Кириленко

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: ОВА

На Донеччині вночі сильних обстрілів зазнали Бахмут, Покровськ, Слов'янськ і Красногорівка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Бахмут після вчорашніх обстрілів з "Ураганів" цієї ночі зазнав ще й авіаудару. Пошкоджено дитсадок, сім багатоповерхівок та 27 приватних будинків», — зазначив очільник області.



Він також повідомив, що станом на ранок 29 липня відомо про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених (раніше повідомлялося про трьох загиблих і трьох поранених).



«Вночі росіяни обстріляли Покровськ — снаряди влучили в район залізничного вокзалу. Обійшлося без загиблих, але поранень зазнали п'ятеро людей. Пошкоджено житловий будинок та нежитлове приміщення, а також будівлю вокзалу. Протягом ночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнки та Красногорівки. У Красногорівці пошкодження різної міри отримали п'ять житлових будинків — без постраждалих», — розповів Кириленко.



За його словами, під обстріл потрапив і Слов'янськ — є постраждалі. Точна інформація встановлюється.

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