Троє мирних жителів Донецької області загинули від обстрілів російських військ

У Донецькій області за стуки, 30 липня, троє мирних жителів загинули під час обстрілів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«За 30 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Резниківці та 1 у Майдані. Ще 8 людей отримали поранення», - написав Кириленко у Telegram.

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України, ЗСУ відкинули російських окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках, де росіяни вели штурмові дії, проте зазнали втрат.



Російські війська намагаються захопити Бахмут Донецької області та навколишні села на кордоні з Луганською областю. Для цього окупанти використовують штурмову авіацію, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.