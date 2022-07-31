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Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай

31 июля 2022, 16:49

Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай

На оккупированной территории Луганской области люди рискуют заболеть инфекционными заболеваниями из-за тяжелой гуманитарной ситуации. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, тела погибших не убирают с улиц. Речь идет как о военных, так и мирных гражданах, которые погибли при обстрелах.  

«В Северодонецк приехали из России какие-то представители медицинской отрасли – пока нет четкой информации. Но люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция. Если местные жители начинают пить воду из скважин, у них достаточно быстро развиваются болезни, и это как раз потому, что погибших не убрали, и продукты разложения тел попали в воду», — сказала Гайдай в эфире национального телемарафона.

Глава ОВА подчеркнул, что часть Луганской области до сих пор остается незахваченной, украинские военные отбивают наступление оккупационных войск.

Также ранее Гайдай рассказал, что российские войска пытаются захватить Бахмут Донецкой области и окружающие села на границе с Луганской областью.

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