Жителі окупованої Луганщини ризикують захворіти через антисанітарію — Гайдай

На окупованій території Луганської області люди ризикують захворіти на інфекційні захворювання через важку гуманітарну ситуацію. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, тіла загиблих не прибирають із вулиць. Йдеться як про військових, так і мирних громадян, які загинули під час обстрілів.



«У Сєвєродонецьк приїхали з Росії якісь представники медичної галузі – поки що немає чіткої інформації. Але люди по лікарні ходять у захисних костюмах, бо зараз розпочалася дуже потужна інфекція. Якщо місцеві жителі починають пити воду із свердловин, у них досить швидко розвиваються хвороби, і це саме тому, що загиблих не прибрали, і продукти розкладання тіл потрапили у воду», — сказала Гайдай в ефірі національного телемарафону.



Глава ОВА наголосив, що частина Луганської області досі залишається незахопленою, українські військові відбивають наступ окупаційних військ.



Також раніше Гайдай розповів, що російські війська намагаються захопити Бахмут Донецької області та навколишні села на кордоні з Луганською областю.