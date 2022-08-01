Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке

Корреспондент российского пропагандистского медиахолдинга ВГТРК записал комментарий с пленным командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским («Волына») о трагедии в Еленовке.



Волынский не стал называть виновных в гибели украинских военнопленных.



«Конечно, будет страх у участников событий, их родных и близких. Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв, мы слышали крики. Все в шоке. Объяснений никто не находит. Все в трауре, в бараке тишина. Кто виноват, я не могу сказать», — прокомментировал произошедшее «Волына».

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



Минобороны РФ опубликовал списки 50 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.



Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не получил разрешения посетить место атаки.