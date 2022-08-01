Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке

01 августа 2022, 13:06

Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке

Корреспондент российского пропагандистского медиахолдинга ВГТРК записал комментарий с пленным командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергеем Волынским («Волына») о трагедии в Еленовке.

Волынский не стал называть виновных в гибели украинских военнопленных.

«Конечно, будет страх у участников событий, их родных и близких. Очень страшная трагедия произошла. Из нашего барака был виден желтый свет, разрыв, мы слышали крики. Все в шоке. Объяснений никто не находит. Все в трауре, в бараке тишина. Кто виноват, я не могу сказать», — прокомментировал произошедшее «Волына».

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.

Минобороны РФ опубликовал списки 50 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.

Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не получил разрешения посетить место атаки.

Еще по теме

Люди
Сергей Волына
Места
Еленовка

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:26
«ДНР»: Погибла жительница Донецка, пожилой мужчина подорвался на «Лепестке»
13:06
Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке
12:00
191 человек находится в заложниках у оккупантов в Запорожской области
10:27
В Москве рассказали о планах относительно территории меткомбината «Азовсталь»
09:57
«ДНР»: За сутки погиб один мирный житель, еще девять ранены
08:59
ВСУ обезвредили две разведывательные группы оккупантов в Луганской области — Гайдай
23:38
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
19:55
Красный Крест до сих пор не получил доступ к тюрьме в Еленовке
17:40
В двух шахтах Донецка из-за обстрела под землей заблокированы горняки
16:49
Жители оккупированной Луганщины рискуют заболеть из-за антисанитарии — Гайдай
15:04
Спасатель подорвался на мине-лепестке в Донецке
13:48
Подоляк: Спутниковые снимки указали на новые данные о гибели людей в Еленовке
12:09
По Донецку и Макеевке рассыпаны мины-«лепестки»
11:21
В Донецке обстрелом поврежден собор в центре города
08:42
Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя
все новости
14:07
Мининфраструктуры ожидает к концу недели первые судозаходы в порты «Одесса» и «Черноморск»
14:04
Российская армия продолжает обстреливать Сумщину и Черниговщину
13:37
Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги
13:26
«ДНР»: Погибла жительница Донецка, пожилой мужчина подорвался на «Лепестке»
13:06
Российские СМИ сняли сюжет с командиром украинских морпехов после трагедии в Еленовке
12:37
В МИД Украины прокомментировали выход из порта Одесса судна с зерном
12:28
Пристайко: Великобритания передаст Украине два противоминных корабля
12:00
191 человек находится в заложниках у оккупантов в Запорожской области
11:35
Украина требует от России вернуть треть зарубежного имущества СССР – Пристайко
10:53
За сутки армия России обстреляла 16 населенных пунктов Донецкой области
10:40
Оккупанты вновь обстреляли остановку в Харькове, есть погибший и раненый
10:27
В Москве рассказали о планах относительно территории меткомбината «Азовсталь»
09:57
«ДНР»: За сутки погиб один мирный житель, еще девять ранены
09:51
Более шестидесяти раз из «Градов» оккупантами была обстреляна Днепропетровщина за сутки
09:23
Первое судно с зерном вышло из украинского порта
все новости
ВИДЕО
РФ бросит все силы на Бахмут. Мины-«лепестки» в Донецке и Макеевке. Главное за день ►
31 июля, 23:38
Штаб Черноморского флота РФ был атакован — оккупационные власти Севастополя
31 июля, 08:42
Обязательная эвакуация на Донбассе. Украина требует доступ в Еленовку. Главное за день ►
30 июля, 23:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты