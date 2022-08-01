Російські ЗМІ зняли сюжет із командиром українських морпіхів після трагедії в Оленівці

Кореспондент російського пропагандистського медіахолдингу ВДТРК записав коментар із полоненим командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергієм Волинським («Волина») про трагедію в Оленівці.



Волинський не став називати винних у загибелі українських військовополонених.



«Звичайно, буде страх в учасників подій, їхніх рідних та близьких. Дуже страшна трагедія сталася. З нашого бараку було видно жовте світло, розрив, ми чули крики. Всі в шоці. Пояснень ніхто не знаходить. Все в жалобі, у бараку тиша. Хто винен, я не можу сказати», — прокоментував те, що сталося, «Волина».

У ніч проти 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, в якій перебували українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.



Міноборони РФ опублікував списки 50 загиблих та 73 поранених українських військовополонених у Оленівці.



Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) поки не отримав дозволу відвідати місце атаки.