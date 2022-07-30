В Минобороны РФ опубликовали списки погибших и раненых в Еленовке. В них 123 фамилии

В Еленовской исправительной колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории содержались 193 украинских военнопленных, из них 50 человек погибли. Об этом заявили в Минобороны РФ.



Российское оборонное ведомство опубликовало список погибших: в нем 48 фамилий. В Минобороны РФ уверяют, что тела этих людей были обнаружены и извлечены из-под завалов. Также указано, что два человека умерли при транспортировке в больницу, их личности устанавливаются.



Кроме того, опубликован перечень раненых: в нем 73 фамилии. Отмечается, что ранения военных тяжелые, всем оказана необходимая медицинская помощь.



Напомним, украинская сторона начала процедуру возвращения тел военнослужащих, погибших в Еленовской колонии.



Ранее сообщалось, что украинская сторона проверяет на достоверность информацию о данных погибших и раненых в Еленовской колонии.

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный комитет Красного Креста.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.



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