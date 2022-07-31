Красный Крест до сих пор не получил доступ к тюрьме в Еленовке

Международный комитет Красного Креста (МККК) пока не получил разрешения посетить место пятничной атаки в Еленовке, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление организаци.



«Пока мы не получили официального подтверждения, предоставляющего нам доступ для посещения места или военнопленных, пострадавших от атаки, и на сегодняшний день наше предложение о материальной помощи не принято», — говорится в сообщении.



Помимо получения доступа, МККК также предложил эвакуацию раненых и безвозмездную помощь.



«Семьи должны получать срочные новости и ответы о том, что случилось с их близкими. Стороны должны сделать все, что в их силах, в том числе посредством беспристрастного расследования, чтобы помочь установить факты нападения», — отмечается в заявлении.



В организации добавили, что группы Красного Креста были готовы к отправке в Еленевку, и поблизости уже находились медицинские, судебно-медицинские и гуманитарные бригады.



Накануне Россия дала согласие пригласить экспертов ООН и Красного Креста на место гибели украинских военнопленных в Еленовской колонии.

В ночь на 29 июля под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



Минобороны РФ опубликовал списки 50 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке.