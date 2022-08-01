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«Суд ДНР» готовит приговоры еще пяти иностранцам

01 августа 2022, 18:26

«Суд ДНР» готовит приговоры еще пяти иностранцам

«Верховный суд» группировки «ДНР» принял в производство дело еще пяти иностранцев, которе, как утверждается, воевали на стороне Украины. Об этом пишет агентство «ДАН» со ссылкой на пресс-службу «суда».

Так называемое уголовное дело поступило в отношении Матиаса Густавссона, Векослава Пребега, Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла. Их обвиняют в «наемничестве».

В середине июля BBC писало про британца Джона Хардинга, который оказался в плену на подконтрольной «ДНР» территории. Его узнали на видео, опубликованном российскими СМИ. В ролике он говорит, что ему грозит смертная казнь и просит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о помощи.

По данным BBC, Хардинга взяли в плен в мае, после того, как украинские военные, остававшиеся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, приняли решение сдаться.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.

15 июля стало известно о смерти Пола Ури. «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова утверждала, что у пленного нашли ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. В «ДНР» объяснили смерть мужчины «болезнями и стрессом».

В «ДНР» утверждают, что Ури воевал на стороне Украины, однако известно, что британец был волонтером.

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