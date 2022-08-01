«Суд ДНР» готує вироки ще п'яти іноземцям

01 серпня 2022, 18:26

«Суд ДНР» готує вироки ще п'яти іноземцям

«Верховний суд» угруповання «ДНР» прийняв у провадження справу ще п'ятьох іноземців, які, як стверджується, воювали на боці України. Про це пише агентство «ДАН» із посиланням на прес-службу «суду».

Так звана кримінальна справа надійшла стосовно Матіаса Густавссона, Векослава Пребега, Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла. Їх звинувачують у «найманстві».

У середині липня ВВС писало про британця Джона Хардінга , який опинився в полоні на підконтрольній «ДНР» території. Його впізнали на відео, опублікованому російськими ЗМІ. У ролику він каже, що йому загрожує страта і просить прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про допомогу.

За даними ВВС, Хардінга взяли в полон у травні, після того, як українські військові, що залишалися на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі, вирішили здатися.

9 червня так званий «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, до страти. Усі вони оскаржили вирок і чекають на остаточне рішення.

15 липня стало відомо про смерть Пола Урі. «Омбудсмен ДНР» Дар'я Морозова стверджувала, що у полоненого знайшли низку хронічних захворювань. Серед них — інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низка захворювань серцево-судинної системи. У «ДНР» пояснили смерть чоловіка «хворобами та стресом».

У «ДНР» стверджують, що Урі воював на боці України, проте відомо, що британець був волонтером.

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