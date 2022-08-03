Над Святогірськом встановили прапор України

03 серпня 2022, 18:50

Над Святогірськом встановили прапор України

Прапор України над Святогірськом. Скріншот Прапор України над Святогірськом. Скріншот

На найвищій точці Святогірська – пам'ятнику Артему – встановили прапор України. Про це повідомила Святогірська міська військова адміністрація.

Прапор встановили бійці батальйону імені генерала Кульчицького.

Пам'ятник Артему розташований на горі на лівому березі Святогірська, який контролюють українські військові. Там знаходиться Святогірська лавра.

Російські сили знаходяться на лівому березі Святогірська.

1 червня територія Святогірської лаври зазнала артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ. Внаслідок обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Арістоклій та черниця Варвара. Декілька священнослужителів отримали тяжкі поранення.

7 червня Міноборони РФ заявило , що лівий берег Святогірська знаходиться під російським контролем. Місто розділене річкою Сіверський Донець. На лівому березі знаходиться адміністративна та житлова частина Святогірська, а на правому, вищому — Святогірська лавра. Міст між берегами було зруйновано на початку червня.

Мер Святогірська Володимир Бандура перейшов на бік Росії . В Україні йому оголошено підозру у держзраді.

На території лаври залишається до 600 мирних жителів , які не можуть її покинути через бойові дії.

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