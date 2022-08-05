Подоляк: ВСУ не используют мины-«лепестки» в Донецке

Украинская армия не обстреливает оккупированные города Донецкой области, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что ВСУ нет смысла использовать такую тактику, в отличие от российских войск.



«Мы не используем запрещенное оружие. Нам не надо использовать устрашающие виды оружия – фосфорные бомбы, кассетные бомбы, мины-лепестки – все это изощренные фантазии. Применение такого вида оружия против мирных граждан практикует Российская Федерация», - заявил Подоляк в эфире «Ходорковский Live».



Он отметил, что жители оккупированных территорий сейчас находятся в депрессивном состоянии.



По словам Подоляка, украинские военные имеют определенные тактические задачи, потому бьют по логистическим центрам российских военных.

Как сообщалось, несколько районов оккупированных Донецка и Макеевки обстреляли минами-«лепестками». Их легко не заметить. Если наступить на такую мину, можно получить повреждение конечностей. При наезде «лепесток» детонирует и может легко повредить автомобильную шину. При этом мина может взорваться в любой момент без контакта с человеком или техникой.