Подоляк: ЗСУ не використовують міни-«пелюстки» у Донецьку

Українська армія не обстрілює окуповані міста Донецької області, заявив радник голови Офіса президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що ЗСУ немає сенсу використовувати таку тактику, на відміну від російських військ.



«Ми не використовуємо заборонену зброю. Нам не треба використовувати жахливі види зброї – фосфорні бомби, касетні бомби, міни-"пелюстки" – все це витончені фантазії. Застосування такого виду зброї проти мирних громадян практикує Російська Федерація», – заявив Подоляк в ефірі «Ходорківський Live».



Він зазначив, що мешканці окупованих територій зараз перебувають у депресивному стані.



За словами Подоляка, українські військові мають певні тактичні завдання, тому б'ють логістичними центрами російських військових.

Як повідомлялося, кілька районів окупованих Донецька та Макіївки обстріляли мінами-«пелюстками». Їх легко не помітити. Якщо наступити на таку міну, можна отримати пошкодження кінцівок. При наїзді «пелюстка» детонує і може легко пошкодити автомобільну шину. При цьому міна може вибухнути будь-якої миті без контакту з людиною або технікою.