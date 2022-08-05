Российская армия ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях — Генштаб

На Донбассе российская армия проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



В Генштабе отметили, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестищ, Сулиговки, Довгенького и Великой Камышевахи.



На Донецком направлении оккупанты пытаются создать благоприятные условия для захвата Соледара и Бахмута, расширить контролируемую территорию на западной окраине оккупированного Донецка.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.



На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения — успеха не имел.



На Авдеевском направлении противник вел обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песок, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлово и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.



Смотрите также:



