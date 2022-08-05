Російська армія веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб

На Донбасі російська армія проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



У Генштабі зазначили, що на Слов'янському напрямку зафіксовано обстріл біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.



На Донецькому напрямку окупанти намагаються створити сприятливі умови для захоплення Соледара та Бахмута, розширити контрольовану територію на західній околиці окупованого Донецька.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, танків у районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам'янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої.



На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного становища — успіху не мав.



На Авдіївському напрямку противник вів обстріли з артилерії та танків поблизу Пісок, Пречистівки, Шевченка, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої продовжуються.



Дивіться також:



