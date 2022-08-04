Российские войска уничтожили еще одну школу в Донецкой области

Российский войска обстрелом уничтожили еще одну школу в Донецкой области, сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Опорная школа в поселке Очеретино была капитально отремонтирована четыре года назад, а теперь в ней невозможно учиться. До полномасштабного российского вторжения здесь обучались 353 ученика.

«Большая часть оборудования и учебных материалов была своевременно вывезена в более безопасные регионы Украины. Все, что мы строили годами, россияне методически уничтожают в один момент», - написал Кириленко в соцсети.

Глава ОВА отметил, что российские оккупанты уже разрушили 27 школ, еще 248 повредили.