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Один ребенок в реанимации: Возросло количество пострадавших от обстрела Торецка

04 августа 2022, 17:07

Один ребенок в реанимации: Возросло количество пострадавших от обстрела Торецка

Число пострадавших от обстрела российскими войсками Торецка возросло — ранены пять человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

«На сейчас у нас уже пятеро раненых. Появилась информация еще об одном человеке», — уточнила Игнатченко.

Также она рассказала, что один ребенок из числа раненых — в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации.

«Врачи борются за его жизнь», — сказала Игнатченко.

Ранее сообщалось, что российская армия около 11:00 обстреляла Торецк. Погибли восемь человек, еще четверо ранены.

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