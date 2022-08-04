Один ребенок в реанимации: Возросло количество пострадавших от обстрела Торецка

Число пострадавших от обстрела российскими войсками Торецка возросло — ранены пять человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



«На сейчас у нас уже пятеро раненых. Появилась информация еще об одном человеке», — уточнила Игнатченко.



Также она рассказала, что один ребенок из числа раненых — в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации.



«Врачи борются за его жизнь», — сказала Игнатченко.



Ранее сообщалось, что российская армия около 11:00 обстреляла Торецк. Погибли восемь человек, еще четверо ранены.