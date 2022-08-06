Пески под Донецком контролируют ВСУ — Кириленко

Пески под оккупированным Донецком контролируются Вооруженными силами Украины. Оккупанты ведут обстрелы поселка, идут бои, но населенный пункт не захвачен. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Накануне в соцсетях появилась информация о якобы переходе Песок под контроль армии РФ.



«Пески контролируются украинскими ВСУ… Да, очень горячо в указанном населенном пункте», — сказал Кириленко.



По его словам, командование приняло дополнительные меры, чтобы планы российской армии по захвату Песок не осуществились. Глава ОВА пояснил, что оккупанты хотят взять под контроль населенный пункт, чтобы обойти Авдеевку — для дальнейшего наступления.



Кириленко подчеркнул, что планы противника известны. И принимаются соответствующие меры. Также глава области сообщил, что продолжаются обстрелы по всей линии фронта.

Напомним, по Авдеевке российские войска нанесли 12 ударов. В городе за сутки один человек погиб и двое были ранены.