Піски під Донецьком контролюють ЗСУ — Кириленко

Піски. Скрин Google Maps

Піски під окупованим Донецьком контролюють Збройні сили України. Окупанти ведуть обстріли селища, точаться бої, але населений пункт не захоплений. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Напередодні в соцмережах з'явилася інформація про нібито перехід Пісок під контроль армії РФ.



«Піски контролюються українськими ЗСУ... Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті», — сказав Кириленко.



За його словами, командування вжило додаткових заходів, щоб плани російської армії щодо захоплення Пісок не здійснилися. Очільник ОВА пояснив, що окупанти хочуть взяти під контроль населений пункт, щоб обійти Авдіївку — для подальшого наступу.



Кириленко наголосив, що плани противника відомі. І вживаються відповідні заходи. Також очільник області повідомив, що тривають обстріли по всій лінії фронту.

Нагадаємо, по Авдіївці російські війська завдали 12 ударів. У місті за добу одна людина загинула та двоє поранено.