За перший тиждень обов'язкової евакуації з Донбасу вивезено понад дві тисячі мешканців

За перший тиждень обов'язкової евакуації цивільного населення з Донбасу вивезено понад дві тисячі осіб, зокрема дітей та маломобільних громадян. Про це повідомляє міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Почалася обов'язкова евакуація цивільного населення з Донбасу, оголошена Урядом. За перший тиждень евакуйовано понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди. Деякі громадяни евакуюються навіть зі своїми домашніми улюбленцями», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у відомстві повідомили про ще 3 українських дітей харків'янки Любові Бобро, яких змогли вивезти з Росії.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила , що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. На початку тижня вона оголосила про старт обов'язкової евакуації з Донбасу .



При цьому жителі Донеччини можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши таким чином, що вони розуміють і усвідомлюють всі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись .



Мінреінтеграції опублікувало алгоритм дій щодо евакуації для мешканців Донецької області.