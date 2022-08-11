Обов'язкову евакуацію розглядають для кількох регіонів. Можуть переїхати 500 тисяч людей

11 серпня 2022, 14:17

Обов'язкову евакуацію розглядають для кількох регіонів. Можуть переїхати 500 тисяч людей

Обов'язкова евакуація може бути введена не лише на Донеччині. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу на тему евакуації.

«Обов'язкова евакуація з Донецької області — вона вперше. І поки що єдина. Але наші прогнози та аналіз вказують на те, що вона продовжуватиметься і в інших регіонах», — розповіла Верещук.

За її словами, зараз ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду «фактично точно погіршиться». Надання тепла через тепломережі буде значно утруднено.

«Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля (будуть спрямовані на те, щоб) вивести з ладу теплоцентралі», — сказала Верещук.

За словами міністерки, ймовірно, на критичні об'єкти будуть проводитись атаки.

«Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати, і розуміємо, що частина міст та сіл, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей можуть опинитися без засобів для життя: опалення, світла. Навіть ті мережі, які є, — якщо розраховувати тільки на електромережі, вони не витримають навантаження. І ми вже прогнозуємо це», — пояснила очільниця відомства.

Згодом, зазначила Верещук, все складніше виїхати через щільність обстрілів. І буде дедалі менше територій, куди можна заїхати.

За її словами, за прогнозами, зі східних та південних регіонів переїдуть близько 500 тисяч людей. І таку велику кількість відразу розмістити неможливо. Потрібно враховувати й тих людей, які вже мешкають у західних та центральних областях.

Також Верещук зазначила, що від початку обов'язкової евакуації та станом на сьогодні з Донецької області виїхало 3908 осіб, зокрема 777 дітей.

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