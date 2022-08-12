В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»

Пожар на территории «Донтехснаба» в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В Донецке из-за обстрела сгорел склад предприятия «Донтехснаб» в Калининском районе города.



Как сообщил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, в результате попадания снарядов на складе начался пожар. По его информации, в результате происшествия пострадали два человека.



«В результате обстрела "Донтехснаб" по ул. Сигова, 2а ранения получили двое мужчин 1963 и 1964 годов рождения», — отметил Кулемзин.



В «МЧС» группировки «ДНР» сообщили, что в 11:46 пожар был локализован. Ликвидация возгорания продолжается.



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