У Краматорську під час обстрілу загинули двоє людей, 13 поранено

Двоє мирних жителів загинули і 13 отримали поранення внаслідок ракетного удару російських військ Краматорськом Донецької області. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



«Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, почалася пожежа у приватному секторі. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. Остаточні наслідки обстрілу ще доведеться встановити», - йдеться у повідомленні.



В обладміністрації закликали мешканців міста до евакуації.

Як повідомлялося, російські війська раніше завдали 11 ракетних ударів по місту.



Внаслідок обстрілів з боку російської армії за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донецької області загинули 11 людей.