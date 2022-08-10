В Покровском, Бахмутском и Краматорском районах энергетики провели ремонты

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за сутки специалисты вернули свет в дома 3357 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Вчера энергетики получили разрешение военных, выполнили ремонты и запитали 1,3 тысячи семей на сверхтяжелом Бахмутском направлении. Еще 1,2 тысячи семей снова получают электроснабжение в Авдеевской громаде, которая также подвергается ежедневным массированным обстрелам. Ряд работ удалось выполнить в Марьинской, Константиновской, Славянской и Торецкой громадах», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что самыми сложными направлениями являются Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское.



«Пока без света 87 населенных пунктов на территории Донецкой области, где энергетики могут работать», — сообщили в ДТЭК.