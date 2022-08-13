Пятиэтажные дома для переселенцев планируют впоследствии передать военным — ОП

Для переселенцев построят пятиэтажные дома. После деоккупации внутренне перемещенные лица смогут вернуться домой, а построенные здания передадут военным. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Тимошенко сообщил, что на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне удалось договориться об участии Финляндии в восстановлении Черниговщины.



«Продолжаем информировать мир о плане восстановления Украины», — отметил он.



Кроме того, Тимошенко отметил, что Украина готова предоставить партнерам всю необходимую информацию по объектам, нуждающимся в восстановлении. В первую очередь это жилые дома, школы, больницы и коммунальные сети.



Замглавы ОП также сообщил, что представил послу план строительства жилья для переселенцев.



«Он разработан совместно с несколькими известными архитектурными бюро, и уже подготовлена ​​соответствующая документация. Предусмотрено строительство пятиэтажных жилых домов в течение 5-6 месяцев в 16 областях Украины: по две тысячи квартир в каждом регионе. Их стоимость со всей мебелью и оборудованием составит около 700-800 долларов за квадратный метр», — проинформировал Тимошенко.



По его словам, после деоккупации территорий и восстановления жилищного фонда люди смогут вернуться в свои дома, а эти квартиры будут переданы военным, медикам, работникам полиции.