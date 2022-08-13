П'ятиповерхові будинки для переселенців планують згодом передати військовим — ОП

13 серпня 2022, 12:28

П'ятиповерхові будинки для переселенців планують згодом передати військовим — ОП

Для переселенців збудують п'ятиповерхові будинки. Після деокупації внутрішньо переміщені особи зможуть повернутися додому, а побудовані дома передадуть військовим. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко повідомив, що на зустрічі з надзвичайною та повноважною пані послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне вдалося домовитись про участь Фінляндії у відновленні Чернігівщини.

«Продовжуємо інформувати світ про план відновлення України», — зазначив він.

Крім того, Тимошенко зазначив, що Україна готова надати партнерам всю необхідну інформацію щодо об'єктів, які потребують відновлення. Насамперед це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

Заступник голови ОП також повідомив, що представив пані послу план будівництва житла для переселенців.

«Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлено відповідну документацію. Передбачено будівництво п'ятиповерхових житлових будинків упродовж 5-6 місяців у 16 ​​областях України: по дві тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та обладнанням складе близько 700-800 доларів за квадратний метр», — поінформував Тимошенко.

За його словами, після деокупації територій та відновлення житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх будинків, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

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