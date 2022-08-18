Более семи тысяч человек эвакуировали из Донецкой области с начала августа — Верещук

Более семи тысяч человек вывезено из Донецкой области с начала проведения полной эвакуации. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



«С первого августа текущего года до сегодняшнего дня бесплатным эвакуационным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Из них 45 — многодетные семьи, около полутора тысяч детей уже были эвакуированы, а также около 500 маломобильных пожилых людей», — рассказала Верещук.



Она отметила, что власти намерены вывезти в безопасные места не менее 200 тыс. украинцев. В то же время добавила, что до сих пор есть немало людей, которые не готовы покидать свои дома. Одни боятся мародеров, другие хотят успеть собрать урожай. Но есть и такие, кто считает, что зимой смогут быть там, где идут бои.



«Нужно эвакуироваться. Государство делает все, чтобы такая эвакуация была как можно менее драматичной», — подчеркнула Верещук.



Она отметила, что обязательная эвакуация, которая сейчас происходит из Донецкой области, может быть распространена и на другие области, пострадавшие от боевых действий. Ситуация с отопительным сезоном будет сложной в Запорожской области, где Энергодар, Мелитополь, Бердянск находятся временно под контролем россиян.



«Есть города, которые практически будут без отопления. Поэтому мы рекомендуем эвакуироваться и не верить вражеской пропаганде», – добавила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. В начале недели она объявила о старте обязательной эвакуации с Донбасса.



При этом жители Донетчины могут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив ткм самым, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.



Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.



Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий по эвакуации для жителей Донецкой области.