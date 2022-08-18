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Более семи тысяч человек эвакуировали из Донецкой области с начала августа — Верещук

18 августа 2022, 23:23

Более семи тысяч человек эвакуировали из Донецкой области с начала августа — Верещук

Более семи тысяч человек вывезено из Донецкой области с начала проведения полной эвакуации. Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«С первого августа текущего года до сегодняшнего дня бесплатным эвакуационным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Из них 45 многодетные семьи, около полутора тысяч детей уже были эвакуированы, а также около 500 маломобильных пожилых людей», — рассказала Верещук.

Она отметила, что власти намерены вывезти в безопасные места не менее 200 тыс. украинцев. В то же время добавила, что до сих пор есть немало людей, которые не готовы покидать свои дома. Одни боятся мародеров, другие хотят успеть собрать урожай. Но есть и такие, кто считает, что зимой смогут быть там, где идут бои.

«Нужно эвакуироваться. Государство делает все, чтобы такая эвакуация была как можно менее драматичной», подчеркнула Верещук.

Она отметила, что обязательная эвакуация, которая сейчас происходит из Донецкой области, может быть распространена и на другие области, пострадавшие от боевых действий. Ситуация с отопительным сезоном будет сложной в Запорожской области, где Энергодар, Мелитополь, Бердянск находятся временно под контролем россиян.

«Есть города, которые практически будут без отопления. Поэтому мы рекомендуем эвакуироваться и не верить вражеской пропаганде», – добавила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий.

30 июля вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуация из неоккупированной части Донецкой области перед началом отопительного сезона станет обязательной. В начале недели она объявила о старте обязательной эвакуации с Донбасса.

При этом жители Донетчины могут отказаться от эвакуации в письменном виде, подтвердив ткм самым, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

Президент Владимир Зеленский призвал всех жителей Донбасса эвакуироваться.

Минреинтеграции опубликовало алгоритм действий по эвакуации для жителей Донецкой области.

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