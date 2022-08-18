Понад сім тисяч людей евакуювали з Донецької області з початку серпня — Верещук

18 серпня 2022, 23:23

Понад сім тисяч людей евакуювали з Донецької області з початку серпня — Верещук

Понад сім тисяч осіб вивезено і з Донецької області з початку проведення повної евакуації. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«З першого серпня поточного року до сьогодні безкоштовним евакуаційним потягом Покровськ-Кропивницький скористалося понад 7 тисяч осіб. З них 45 багатодітні сім'ї, близько півтори тисячі дітей вже було евакуйовано, а також близько 500 маломобільних людей похилого віку», розповіла Верещук.

 Вона зазначила, що Влада має намір вивезти у безпечні місця щонайменше 200 тис. українців. Водночас вона додала, що досі є чимало людей, які не готові залишати свої будинки. Одні бояться мародерів, інші хочуть встигнути зібрати врожай. Але є й такі, хто вважає, що взимку можуть бути там, де йдуть бої.

«Потрібно евакуюватися. Держава робить все, щоб така евакуація була якнайменш драматичною», підкреслила Верещук.

 Вона зазначила, що обов'язкова евакуація, яка зараз походить із Донецької області, може бути поширена і на інші області, які постраждали від бойових дій. Ситуація з опалювальним сезоном буде складною у Запорізькій області, де Енергодар, Мелітополь, Бердянськ перебувають тимчасово під контролем росіян.

«Є міста, які практично будуть без опалення. Тому ми рекомендуємо евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді», — додала міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила , що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. На початку тижня вона оголосила про старт обов'язкової евакуації з Донбасу .

При цьому жителі Донеччини можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши таким чином, що вони розуміють і усвідомлюють всі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.

Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись.

Мінреінтеграції опублікувало алгоритм дій щодо евакуації для мешканців Донецької області.

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