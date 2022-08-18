Понад сім тисяч людей евакуювали з Донецької області з початку серпня — Верещук

Понад сім тисяч осіб вивезено і з Донецької області з початку проведення повної евакуації. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



«З першого серпня поточного року до сьогодні безкоштовним евакуаційним потягом Покровськ-Кропивницький скористалося понад 7 тисяч осіб. З них 45 — багатодітні сім'ї, близько півтори тисячі дітей вже було евакуйовано, а також близько 500 маломобільних людей похилого віку», — розповіла Верещук.



Вона зазначила, що Влада має намір вивезти у безпечні місця щонайменше 200 тис. українців. Водночас вона додала, що досі є чимало людей, які не готові залишати свої будинки. Одні бояться мародерів, інші хочуть встигнути зібрати врожай. Але є й такі, хто вважає, що взимку можуть бути там, де йдуть бої.



«Потрібно евакуюватися. Держава робить все, щоб така евакуація була якнайменш драматичною», — підкреслила Верещук.



Вона зазначила, що обов'язкова евакуація, яка зараз походить із Донецької області, може бути поширена і на інші області, які постраждали від бойових дій. Ситуація з опалювальним сезоном буде складною у Запорізькій області, де Енергодар, Мелітополь, Бердянськ перебувають тимчасово під контролем росіян.



«Є міста, які практично будуть без опалення. Тому ми рекомендуємо евакуюватися і не вірити ворожій пропаганді», — додала міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій.

30 липня віце-прем'єр Ірина Верещук заявила , що евакуація з неокупованої частини Донецької області перед початком опалювального сезону стане обов'язковою. На початку тижня вона оголосила про старт обов'язкової евакуації з Донбасу .



При цьому жителі Донеччини можуть відмовитися від евакуації письмово, підтвердивши таким чином, що вони розуміють і усвідомлюють всі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.



Президент Володимир Зеленський закликав усіх мешканців Донбасу евакуюватись.



Мінреінтеграції опублікувало алгоритм дій щодо евакуації для мешканців Донецької області.