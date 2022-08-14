Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Бои за Пески. ВСУ отчитываются, что держат населенный пункт под контролем, россияне утверждают о захвате.
- Удар по Славянску, Бахмуту и Константиновке. Ситуация с обстрелами в Донецкой области.
- В Северодонецке собираются сносить массу домов, в большинстве из них еще живут люди.
- Обстрел Донецка. Снаряд попал в жилую многоэтажку.
- Пляжная паника. В Бердянска прозвучал взрыв, а в Мелекино кружат российские вертолеты.