Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Бои за Пески. ВСУ отчитываются, что держат населенный пункт под контролем, россияне утверждают о захвате.

Удар по Славянску, Бахмуту и Константиновке. Ситуация с обстрелами в Донецкой области.

В Северодонецке собираются сносить массу домов, в большинстве из них еще живут люди.

Обстрел Донецка. Снаряд попал в жилую многоэтажку.

Пляжная паника. В Бердянска прозвучал взрыв, а в Мелекино кружат российские вертолеты.