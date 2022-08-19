Ситуація важка: У Донецькій ОВА розповіли, що відбувається в Авдіївці та Пісках

В Авдіївці важка ситуація, обстріли з усіх видів озброєння не припиняються. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.



За її словами, влада намагається вивезти цивільних.



«Однак там, на жаль, досі залишаються ті люди, які для себе рішення (про евакуацію) не ухвалили», — повідомила Ігнатченко.



Окупанти, сказала прессекретарка Донецької ОВА, перетворили місто на руїни.



«Дії окупантів спрямовані на абсолютне знищення інфраструктури», — наголосила вона.



Неподалік Авдіївки, по тій же лінії фронту, знаходяться Піски.



«Я можу сказати ту інформацію, якою володію. Щоб там не заявляли окупанти, Піски залишаються під контролем українських військ. Проводяться додаткові заходи, щоб утримати це селище, яке має стратегічне значення як для ворога, так і для нашої оборони», — наголосила Ігнатченко.



Раніше Ігнатченко заявила, що окупанти вночі завдали ракетних ударів по Торецьку, Краматорську та Бахмуту. Відомо про одну загиблу мирну мешканку.