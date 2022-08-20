В Харькове на месте обстрела общежития нашли тела еще троих погибших

Сегодня в Салтовском районе Харькова под завалами общежития, разрушенного российским ракетным ударом, были найдены тела еще трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.



«Спасатели сегодня обнаружили еще три тела погибших. Один мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта. Сотрудники ГСЧС продолжают поисковые работы на месте трагедии. Таким образом, количество погибших от российского ракетного удара по общежитию достигло уже 18 человек», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательных работ в Слободском районе из-под завалов общежития, которое также было разрушено в результате ракетного удара оккупантов, были извлечены тела 6 человек.



Таким образом, общее число погибших в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами по двум харьковским общежитиям вечером 17 и утром 18 августа увеличилось с 21 до 24 человек.



В пятницу, 19 августа, в Харькове был объявлен траур в память о погибших в результате массированных ракетных ударов, нанесенных российскими оккупантами по городу вечером 17 августа и утром 18 августа.

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