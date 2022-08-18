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После утренних ракетных ударов в Харькове масштабные пожары, есть жертва и раненые

18 августа 2022, 08:25

После утренних ракетных ударов в Харькове масштабные пожары, есть жертва и раненые

Харьков после обстрела. Фото: Игоря Терехова Харьков после обстрела. Фото: Игоря Терехова

Российские войска утром нанесли ракетные удары по Харькову. Есть жертва и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, из-за попаданий началось несколько пожаров.

«Все профильные службы работают на местах», — отметил Синегубов.

Он также сообщил, что российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.

«По состоянию на данный момент 18 раненых, из них два ребенка. Один человек погиб», — проинформировал Синегубов.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе — масштабные пожары.

«В 04:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет — пожар. Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться», — рассказал Терехов.

По его словам, в Холодногорском районе после обстрела — очень крупный пожар. Горит административное здание, началось его обрушение. Также в огне около 15 машин у этого здания.

По информации Терехова, пострадавшие в Слободском районе доставлены в больницы. Площадь пожара — 800 квадратных метров.

«В Холодногорском районе был очень крупный пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

Также Терехов уточнил, что в результате вчерашнего обстрела погибли семь человек, 17 ранены.

«Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье», — рассказал мэр.

Ранее сообщалось, российские оккупационные войска вечером 17 августа обстреляли жилой массив Салтовка в Харькове. Погибли семь и пострадали 13 человек.

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