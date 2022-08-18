После утренних ракетных ударов в Харькове масштабные пожары, есть жертва и раненые

Харьков после обстрела. Фото: Игоря Терехова

Российские войска утром нанесли ракетные удары по Харькову. Есть жертва и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



По его словам, из-за попаданий началось несколько пожаров.



«Все профильные службы работают на местах», — отметил Синегубов.



Он также сообщил, что российские оккупанты утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова.



«По состоянию на данный момент 18 раненых, из них два ребенка. Один человек погиб», — проинформировал Синегубов.



Как сообщил городской голова Игорь Терехов, в городе — масштабные пожары.



«В 04:32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет — пожар. Информация еще уточняется. Взрывов было не меньше пяти, поэтому география попаданий может расшириться», — рассказал Терехов.



По его словам, в Холодногорском районе после обстрела — очень крупный пожар. Горит административное здание, началось его обрушение. Также в огне около 15 машин у этого здания.



По информации Терехова, пострадавшие в Слободском районе доставлены в больницы. Площадь пожара — 800 квадратных метров.



«В Холодногорском районе был очень крупный пожар в административном здании. Его площадь более 4,5 тысячи квадратных метров», — отметил он.

Также Терехов уточнил, что в результате вчерашнего обстрела погибли семь человек, 17 ранены.



«Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье», — рассказал мэр.



Ранее сообщалось, российские оккупационные войска вечером 17 августа обстреляли жилой массив Салтовка в Харькове. Погибли семь и пострадали 13 человек.