У Харкові на місці обстрілу гуртожитку знайшли тіла ще трьох загиблих

Сьогодні у Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку, зруйнованого російським ракетним ударом, було знайдено тіла ще трьох людей. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.



«Рятувальники сьогодні виявили ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Співробітники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку досягла вже 18 осіб», - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що під час пошуково-рятувальних робіт у Слобідському районі з-під завалів гуртожитку, який також було зруйновано внаслідок ракетного удару окупантів, було вилучено тіла 6 осіб.



Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупантами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася з 21 до 24 осіб.



У п'ятницю, 19 серпня, у Харкові було оголошено жалобу на згадку про загиблих внаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупантами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.

Читайте також: Число жертв ракетних ударів по гуртожиткам у Харкові зросло до 21 особи