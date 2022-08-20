У Харкові на місці обстрілу гуртожитку знайшли тіла ще трьох загиблих

20 серпня 2022, 19:23

У Харкові на місці обстрілу гуртожитку знайшли тіла ще трьох загиблих

Сьогодні у Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку, зруйнованого російським ракетним ударом, було знайдено тіла ще трьох людей. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

«Рятувальники сьогодні виявили ще три тіла загиблих. Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Співробітники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії. Таким чином, кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку досягла вже 18 осіб», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час пошуково-рятувальних робіт у Слобідському районі з-під завалів гуртожитку, який також було зруйновано внаслідок ракетного удару окупантів, було вилучено тіла 6 осіб.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупантами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня збільшилася з 21 до 24 осіб.

У п'ятницю, 19 серпня, у Харкові було оголошено жалобу на згадку про загиблих внаслідок масованих ракетних ударів, завданих російськими окупантами по місту ввечері 17 серпня та вранці 18 серпня.

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